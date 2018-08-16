Эксперт: Ограничить «роботов-убийц» сейчас невозможно

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, почему важен контроль за подобными системами.

Россия может поддержать принятие декларации ООН, которая подчёркивает важность человеческого контроля над смертоносными автономными системами вооружений. Но на данном этапе министерство иностранных дел РФ выступает против установки каких-либо юридически обязывающих ограничений, потому что полноценный искусственный интеллект ещё не создан. В то же время за полный запрет смертоносных автономных систем вооружения уже выступают 26 стран, в том числе Австрия, Бразилия, Аргентина, Ватикан и другие, сообщает «Коммерсант».

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что человек уже не вмешивается в циклы боевой работы тех же систем ПРО и ПВО.

«На самом деле такие автономные боевые системы уже существуют. Только они немного на другом уровне проводят свои автономные операции. Если мы возьмём системы ПРО и ПВО, то на современных системах человек запускает программу противодействия боевой работы этой системы. А вот внутри циклов боевой работы человек уже ничем не управляет, потому что он просто физически не способен за такие короткие сроки оценивать обстановку, принимать решения», - пояснил в эфире НСН эксперт.

В то же время Виктор Мураховский поддержал контроль за искусственным интеллектом.

«На сегодняшний день не существует даже общепринятого определения понятия искусственный интеллект, тем более понятия искусственный интеллект в боевых системах вооружения. Поэтому невозможно сформулировать круг ограничений. Контроль системами (искусственного интеллекта – НСН) очень важен, потому что если посмотреть на направление развития нейросетей, искусственного интеллекта с глубинным изучением, то мы уже сейчас не понимаем, как они работают, начиная с третьего-четвёртого уровня обучения. Для нас это “чёрный ящик”. Даже сами разработчики не знают. Пока решения, которые выдают эти системы, вроде бы устраивают. Что будет после изменения условий, никто не знает», - заключил в эфире НСН Мураховский.

При этом рассказать, сколько времени потребуется на создание полноценного искусственного интеллекта эксперт назвать затруднился.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире НСН заявил, что боевые роботы никогда не смогут полностью заменить человека, поскольку некоторые специфические области военного искусства требуют нестандартного типа мышления, в то время как робот действует только в определённой заданной логике.