С-500 задвинет США за кулисы гонки вооружений

В эфире НСН эксперты рассказали об уникальности новейшей российской системы С-500, ее готовности и поступлениях на вооружение.

Начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что российская армия уже в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500. По его словам, в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, прошедших подготовку в академии по программе работы на комплексе С-500. Генерал-лейтенант добавил, что пока на вооружении комплекса нет, но он ожидается. Добавим, что выпускники и мужского и женского пола. Девушки проходят подготовку в качестве операторов систем ПВО. Они будут работать в штабах сил ПВО уровня армии или фронта.

Отметим, что обсуждение создания и поступления на вооружения новейших комплексов С-500 ведутся уже давно. Так летом 2018 года президент России Владимир Путин на совещании в Сочи сообщил, что элементы новой системы ПВО С-500 «Прометей» начали проходить испытания. Тогда, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил о практическом завершении работ над С-500.

«Я только знаю, что у нас практически уже создан, заканчивается серьезное испытание С-500. Уникального, причем, воздушного комплекса, не имеющего аналогов в мире», — заявил он.

В свою очередьв эфире заявил , что России необходима модернизация действующего вооружении, несмотря на непревзойденность на данный момент комплексов С-400.

«Речь идет о том, что нельзя стоять на месте. Ракетные системы, которые есть у нас, скоро будут у американцев. Создаются новые средства радиоэлектронного подавления, идет развитие, модернизируется авиация, и все это предполагает, что наш комплекс нуждается в развитии, как и все наше вооружение. Поэтому мы все это создаем», — отметил он.

Напомним, сегодня самой передовой зенитной ракетной системой является ЗРК C-400 «Триумф». Поставки комплексов включены в программу перевооружения Российской армии. Кроме того Россией подписаны три крупных контракта на поставки С-400 — в Китай, Турцию и Индию. В Турцию поставки запланированы уже на 2019 год. Добавим, что С-500 «Прометей» придет на смену именно С-400.