Полковник ФСБ не увидел в фитнес-трекерах угрозы для безопасности военных баз

Александр Михайлов в эфире НСН назвал слитые в сеть данные о военных просчетом командования.

Местоположение американских и российских военных баз было раскрыто благодаря фитнес-трекерам. Сервис Strava опубликовал глобальную карту геоданных пользователей мобильных устройств для фитнеса, на которой видно перемещение всех фитнес-трекеров, в том числе на территории американских и российских военных баз. Этой информацией уже заинтересовались в Пентагоне.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов не видит существенной угрозы для безопасности и секретности.

«Это проблема командования тех солдат и офицеров, которые пользуются этими трекерами. Сами эти базы, я уверен, давно известны тем, кому нужно. В данном случае речь идет о выбросе этих координат в медийное пространство. Когда мы говорим о каких-то новых гаджетах, люди, выполняющие специальные задачи должны очень четко для себя сформулировать, чем пользоваться, чем не пользоваться. Мне кажется, здесь очень серьезный просчет командования», - отметил он в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что в России достаточно жесткая система использования таких электронных устройств.

«Но что касается трекеров, то вопрос состоит не в том, чтобы определить местонахождение устройства, а в том, чтобы получить информацию о том, что происходит вокруг устройства. Пока они просто фиксируют наличие и наполнение личным составом. Опять же, не все же солдаты и офицеры пользуются этой фигней. Так что даже если пытаться определить численность, с помощью этих трекеров мы объективную картину не получим. С их помощью можно отследить динамику увеличения или уменьшения численности личного состава на базе. Но пока с помощью этих устройств нельзя снимать аудиовизуальную информацию она носит технический характер», - подытожил он.

Напомним, ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден презентовал мобильное приложение Haven — «персональную систему безопасности», определяющую, кто имел доступ к вашему компьютеру или мобильному устройству.