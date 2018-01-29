Соцсеть для спортсменов обнаруживает военные базы по всему миру

Социальная сеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы на всей планете. Как пишет The Washington Post, «американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию». Программой пользуются 27 млн человек по всему миру. Она предлагает GPS-приложение для бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов и других любителей спорта, позволяющее отслеживать забеги, заезды и походы через GPS, анализировать показатели физической активности, которые собирают фитнес-трекеры. Один из пользователей таким образом обнаружил «маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали», другой — «площадку размещения зенитно-ракетного комплекса в Йемене». В Пентагоне обещали разобраться в ситуации. На карте наиболее заметны именно американские базы, сообщают «Новые Известия».

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден презентовал мобильное приложение Haven — «персональную систему безопасности», сообщает RT.