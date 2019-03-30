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Армия и вооружение

«Нужная машина». Авиаэксперт о новом российском самолете Ил-112В.

30 Марта 2019 в 15:14
«Нужная машина». Авиаэксперт о новом российском самолете Ил-112В.
Ил-112В Фото: Армен Гаспарян/ТАСС

Авиаэксперт заявил НСН о восстановлении в России всей авиационной линейки транспортных самолетов на основе отечественных разработок.

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел в Воронеже. Сообщается, что он был создан, чтобы заменить советские Ан-26.

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга.

По словам Борисова, самолет был создан исключительно из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе НСН подтвердил, что Ил-112В призван заменить самолеты таких классов как Ан-24, Ан-26 советского производства, которые вырабатывают технический ресурс и морально устаревают.

«Остается острая необходимость в подобных самолетах и в российских войсках, и в транспортной инфраструктуре России. Подобные самолеты «закрывали» региональные перевозки в гражданской авиации между большими областными центрами, другими городами. Военно-воздушные силы подобные самолеты использовали для переброски тактических десантов, небольших войсковых групп, легких грузов. Поэтому создание российского аналога входит в доктринальную составляющую развития вооруженных сил, обеспечение функционирования войск в мирное время и в период существования военной угрозы», - рассказал Попов.

Он отметил, что для этого и потребовалось создание нового отечественного самолета.

«Я думаю, через несколько месяцев пройдут успешные сертификационные испытания Ил-112В, а на большом авиационном форуме «МАКС»-2019 в августе мы будем его показывать и в летной программе, и на стоянках. Нужная машина для того, чтобы восстановить, как сказал наш президент Владимир Путин, всю линейку транспортной техники авианазначения в России. Сейчас идет модернизация имеющегося авиапарка на отечественных комплектующих. Не забывайте, что есть Ил-96300, Ил-96400, на которых летают президент и министр обороны. Линейка транспортных самолетов в России восстанавливается. Это хороший признак и необходимость», - заявил авиаэксперт.

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