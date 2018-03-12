Контр-адмирал возложил вину за гибель «Курска» на политиков

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России в эфире НСН возложил вину за неудовлетворительное состояние флота на высоких политиков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гибель подлодки «Курск» стала «проявлением общего состояния вооружённых сил» того времени. Как подчеркнул российский лидер, в начале 2000-х годов на флоте сложилась трудная ситуация, потому что выплачивалось минимальное денежное довольствие, а жильё не выдавалось. В то же время инцидент глава РФ назвал «колоссальной трагедией». Об этом Владимир Путин заявил в фильме журналиста Андрея Кондрашова, сообщает RT.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН подтвердил слова президента РФ.

«Не прошло и много лет, чтобы здравый смысл и здравые слова прозвучали. Путин правильно сделал политическое заключение, что общее состояние флота в то время не соответствовало безопасному выполнению сложных задач. Причиной тому был пятилетний перерыв в выполнении боевых служб Северным флотом, отсутствие финансирования. Во многом вина этого неудовлетворительного состояния лежит на высоких политиках», - отметил контр-адмирал.

По словам Всеволода Хмырова, к крушению атомной подводной лодки привёл комплекс проблем.

«Я считал, докладывал, что все причины, которые привели к гибели “Курска” находятся внутри подводной лодки (может быть, это связано с выходом из строя техники, однако во многом это несвоевременные действия). К таким катастрофам приводит целый комплекс проблем, причин. Одной причины не бывает. Подводники, с одной стороны, оказались жертвами. С другой стороны, часто боязнь наказания [со стороны] начальника превалировала над боязнью смерти», - подытожил Хмыров.

Напомним, атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Трагедия произошла в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. На тот момент на борту находились 118 человек, сообщает Ura.ru . Все они погибли. Командиру корабля посмертно присвоено звание Героя РФ, остальные члены экипажа были посмертно награждены орденами Мужества.