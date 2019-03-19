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Армия и вооружение

Контр-адмирал: Престиж подводника не в шубах и не в бутербродах!

19 Марта 2019 в 09:30
Контр-адмирал: Престиж подводника не в шубах и не в бутербродах!

Герой России Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал о достойной зарплате на подлодке.

СМИ узнали ежемесячную зарплату командира подводной лодки Военно-морского флота РФ. Как сообщил «РИА Новостям» бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев, она составляет порядка 250 тысяч рублей на сегодняшний день. Собеседник агентства также сообщил, что мичманы и матросы-контрактники получают в среднем 70 тысяч рублей.

Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил в эфире НСН, что для подводников зарплата далеко не главное (слушайте аудио).

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«Достойная ли эта зарплата для командира подводной лодки? Во-первых, любой оклад, который бы не назвали, не может быть впрямую связан с ощущением о достоинстве. Мы служили, и до сих пор ребята служат, не связывая жестко такие понятия. Вы думаете, что он зарабатывает у него вся жена в шубах, дети все в бутербродах и вот тогда счастье что ли наступает?!», — сказал контр-адмирал в отставке.

Напомним, что 19 марта в России отмечается День моряка-подводника, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1966 году. 
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