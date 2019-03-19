Контр-адмирал: Престиж подводника не в шубах и не в бутербродах!

Герой России Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал о достойной зарплате на подлодке.
СМИ узнали ежемесячную зарплату командира подводной лодки Военно-морского флота РФ. Как сообщил «РИА Новостям» бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев, она составляет порядка 250 тысяч рублей на сегодняшний день. Собеседник агентства также сообщил, что мичманы и матросы-контрактники получают в среднем 70 тысяч рублей.
Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил в эфире НСН, что для подводников зарплата далеко не главное (слушайте аудио).
Напомним, что 19 марта в России отмечается День моряка-подводника, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1966 году.