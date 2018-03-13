Генерал посоветовал военному «Сколково» обратиться к опыту Берии

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Президент Академии геополитических проблем в эфире НСН одобрил место, выбранное для создания «военного Сколково».

Аналог «Сколково» для военных может появиться в Анапе. Технополис «Эра» будет состоять из нескольких кластеров, которые будут включать школу-лагерь для одарённых детей, научные роты для студентов выпускных курсов. Его основной задачей станет привлечение молодых специалистов для предприятий ВПК и военных НИИ, воспитание высококвалифицированных кадров, снижение сроков создания новых вооружений, разработка инновационных технологий, сообщает РБК со ссылкой на концепцию технополиса, утверждённую в декабре 2017 года министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире НСН посчитал создание «военного Сколково» попыткой восполнить кошмарный пробел.

«У нас очень большой дефицит инженерных кадров в стране. Вступая на третий срок, президент понял эту проблему, он пытается что-то сделать, но физику и математику в школе не особенно любят ни педагоги, ни школьники, осталось только несколько вузов, которые готовят военных инженеров. Сейчас это попытка восполнить этот кошмарный пробел и попытка создать инженерно-конструкторский центр мышления. Я бы так его назвал. Нужно делать серьёзный рывок в создании оружия на новых физических принципах, новейших технологиях», - считает эксперт.

По словам Леонида Ивашова, Анапа является подходящим местом для формирования высококвалифицированных кадров.

«Древние мыслители говорили, что на севере живут люди мужественные, нравственные, но они выделяют слишком много энергии защите от холода и выживанию, а вот зона с умеренным климатом рождает математиков, великих философов, физиков. Поэтому мне кажется, что там удобно будет», - подчеркнул генерал-полковник.

В то же время Леонид Ивашов при создании технополиса «Эра» порекомендовал обратиться к опыту Берии.

«Талантливые люди у нас есть, но пробиться через бюрократическую стену, чтобы что-то реализовать невозможно. Здесь я бы рекомендовал обратиться к опыту Лаврения Павловича Берии. Не нужно видеть в нём монстра. То, как он организовал проект атомной бомбы, как он организовал создание новой системы ПРО – здесь есть чему поучиться: никакой бюрократии, прямые связи, быстрые решения и процесс двигался. Дай бог, чтобы в технополисе не просто готовили будущих военных инженеров, а собирали новые идеи. Пусть они фантастические, но их нужно исследовать. Третий уровень знаний, которого достигло человечество, остаётся в прошлом, будущее – за новыми знаниями», - заключил в эфире НСН Ивашов.

Напомним, сейчас в России существуют 12 научных рот, которые начали формироваться в 2013 году. Поступить туда могут граждане в возрасте от 19 до 27 лет. У них на руках должен быть документ о высшем образовании, причём средний балл в нём не должен быть ниже 4,5 баллов.