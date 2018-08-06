Эксперты раскрыли секрет «таинственного оружия» танка «Армата»

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Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, что комплексы защиты танков ещё есть только в Израиле.

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» танка Т-14 на базе платформы «Армата» американские СМИ посчитали секретным оружием. Несмотря на то, что известно про него стало ещё в 2016 году, по заверениям аналитиков, КАЗ получил очень много инновационных систем. Главным достоинством таких комплексов СМИ назвали одновременное использование защиты «Дрозд» и «Штора», а также угол обзора более 90⁰ справа и слева за счёт двух активных фазированных антенных решёток, сообщает Газета.ру.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что комплексы активной защиты танков в принципе существую только у России и Израиля.

«Вообще комплекс активной защиты танков – это советское изобретение. “Афганит” - это комплекс активной защиты нового поколения, который позволяет отработать по любым средствам противотанковым. Это и кумулятивные боеприпасы ручных противотанковых гранатомётов, и реактивных противотанковых гранатомётов, и противотанковой управляемой ракеты, и кинетические боеприпасы. На Западе комплекс активной защиты, который впервые появился на вооружении - это израильский “Трофи”. Он устанавливается на танки армии обороны Израиля, сейчас его закупили американцы и устанавливают на свою технику. Комплекс “Трофи” по кинетическим боеприпасам не работает. Больше в мире подобных комплексом не имеется», - пояснил в эфиреэксперт.

В свою очередь, экс-начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ, генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН напомнил, что пионером комплексов активной защиты танков являлся Советский Союз.

«С точки зрения активной защиты танков, эта работа велась давным-давно. Советское танкостроение в этом направлении было пионерами. У нас такие системы были на танках Т-55 в своём время. С течением времени эти системы развиваются», - сказал Маев.

Напомним, комплекс «Афганит» может использоваться не только для защиты техники, но и для атакующих действий и разведки как наземных, так и воздушных целей. Он обладает дальними радарами и оптическими пеленгаторами предупреждения об угрозах. В основном, он используется в бронетехнике на платформе «Армата», на других машинах применяются только отдельные компоненты.