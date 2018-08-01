Генерал-полковник рассказал, почему «Армата» надежнее предыдущих танков

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Экс-начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ в эфире НСН посчитал слова замминистра обороны о надёжности новых танков справедливыми.

Надежность, а также ресурс бронетехники на платформах «Армата», «Бумеранг» и «Курганец» на 20% выше, чем у аналогов этой техники. Об этом рассказал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, в РФ за последние пять лет введено в эксплуатацию свыше 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает «Красная звезда».

Экс-начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ, генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН посчитал слова Булгакова справедливыми.

«“Армата”, “Курганец”, “Бумеранг” – это машины совершенно другого уровня, нежели их предшественники. У них надёжность, ресурс работы двигателя, ходовой части выше. Это, в первую очередь, закладывается в конструктивных разработках. Безусловно, меняется технология изготовления всего: качество технологических процессов, которые используются при производстве танков, идёт использование более современных эксплуатационных жидкостей. Например, масла старых марок обеспечивали одну степень трения, а в новых марках степень трения предпочтительнее для работы деталей. Вся совокупность этих факторов и даёт то, что надёжность более современной техники повышается. Замминистра Булгаков совершенно справедливо сказал, что эта техника на 20% надёжнее, чем техника предыдущих поколений», - отметил собеседник НСН.

По словам Сергея Маева, надежность современной российской бронетехники опережает не только отечественные, но и зарубежные образцы.

«Наша техника по отношению к зарубежным образцам всегда была надёжнее в эксплуатации. Основная концепция нашей техники заключалась в том, чтобы обеспечить высокий уровень эксплуатационной надёжности, простоту эксплуатации и простоту проведения восстановительных работ. Показателем является большая востребованность нашей техники как экспортный потенциал», - подчеркнул Маев.

Напомним, на данный момент доля современных образцов бронетехники в армии составляет 50%, сообщает Ura.ru .

Ранее американские СМИ отметили, что новая модификация танка «Абрамс» будет иметь небольшое превосходство из-за сенсоров. Однако член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков, который служил в Генштабе ВС РФ в эфире НСН такую вероятность опроверг.