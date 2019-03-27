Эксперт: В сфере обороны нет места прибыли

Министерство обороны собирается создать публично-правовую компанию (ППК), которая будет заниматься строительством в интересах вооруженных сил. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Компания будет некоммерческой структурой и получит статус единственного исполнителя в области военного строительства, заменив таким сразу несколько предприятий, которые пришли на смену упраздненному из-за череды скандалов Спецстрою. По словам Шойгу, это позволит обеспечить соблюдение интересов государства «за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита».
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН объяснил, почему не надо опасаться снижения конкуренции в сфере обороны.
Напомним, Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) было упразднено в декабре 2016 года. Вместо него были созданы несколько ФГУП, которые занимались только строительством спецобъектов Минобороны.