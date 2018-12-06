Эксперт: Обновка РЛС на Курилах позволит разглядеть вражеские корабли издалека

ФОТО: остров Курильской гряды // travelask.ru

Президент Академии реальной политики в эфире НСН рассказал, что РЛС на Курилах сможет контролировать передвижение «чужих» кораблей на дальнем расстоянии.

Новые береговые радиолокационные станции «Мыс-1» установили на Курилах. Они будут прикрывать морские рубежи на тихоокеанском направлении. Вместе с гидроакустическими комплексами РЛС создадут сплошную зону для обнаружения как надводных и подводных, так и воздушных целей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник. Таким образом, это позволит поразить корабельные и авианосные ударные группы в Тихом океане, если возникнет такая необходимость.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН отметил, что новая РЛС почти не изменит ситуацию в регионе.

«Обновка радиолокационной станции мало чего даёт. Хотя то, что она будет, позволит на более дальнем расстоянии обнаружить вражеские корабли, которые в случае передачи островов (Южных Курил - НСН) способны перекрыть Тихоокеанскому флоту выход в открытый океан», - отметил эксперт.

Поэтому Владимир Прохватилов призвал не передавать острова Японии.

«Самым серьёзным аргументом против передачи островов Японии должна быть национальная гордость страны. Наша страна победила в середине прошлого века самурайскую императорскую Японию. Передача ей островов зачеркнёт эту победу и станет, по моему мнению, изменой Отечеству», - заключил в эфире НСН Прохватилов.

Напомним, между Россией и Японией продолжаются переговоры по поводу Южных Курил. Япония настаивает на передаче ей четырёх островов южной части Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи). Россия настаивает на том, что территории принадлежат ей, так как они стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а Москва является правопреемницей Советского Союза. Из-за этого страны до сих пор не заключили мировой договор по итогам Второй мировой войны