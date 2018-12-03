В РАН назвали символическим назначение спецпредставителей по мирному договору с Японией

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН предположил, что назначение могло стать итогом переговоров за закрытыми дверьми.

Россия и Япония назначили спецпредставителей лидеров на переговорах по заключению мирного договора. От Москвы исполнять эти обязанности будет замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, а от Страны восходящего солнца – Такэо Мори. Кандидатуры подтвердили во время встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20, сообщают РИА Новости.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН не увидел необходимости в подобном назначении.

«Мне непонятен этот ход. Моргулов и так у нас был основным переговорщиком по этому вопросу на своём уровне заместителя министра иностранных дел, регулярно ездил в Японию, регулярно здесь встречался с японскими коллегами. Он продолжает держать все нити переговоров в своих руках, является их координатором. У нас переговоры ведутся интенсивно и на разных уровнях. Назначение спецпредставителями тех лиц, которые уже этим занимаются, тоже мне непонятно. Но, может быть, это свидетельствует о том, что нужно придать импульс или продемонстрировать, что переговоры не стоят на месте. По-моему, особой нужды назначать Моргулова спецпредставителем по переговорам не было глубокой необходимости. Это, скорее, символическое решение», - отметил эксперт.

По словам Валерия Кистанова, в обозримом будущем мирный договор между странами заключён не будет.

«Абэ и сам очень напористо себя ведёт. Он очень хочет решить эту проблему, пока он находится в кресле премьер-министра. Он уверен, что сможет добиться от Путина компромиссных решений. О компромиссе говорил и сам Путин. Но что это за компромисс, пока никто сказать не может. Пока я не вижу сближения по части поиска компромиссов. Видимо, идут интенсивные переговоры за закрытыми дверями. Отражением этого и явилось назначение спецпредставителей. На мой взгляд, в обозримом будущем мирный договор заключён не будет, потому что позиции очень сильно расходятся», - заверил НСН Кистанов.

Недавно среди россиян провели опрос, результаты которого показали, что за два года число граждан, которые считают, что Россия должна передать Курилы Японии, выросло. Если в 2016 году таких было 7%, то теперь 17%.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония настаивает на передаче ей четырёх островов южной части Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи). Россия настаивает на том, что территории принадлежат ей, так как они стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а Москва является правопреемницей Советского Союза.