Генерал-майор: Шведский «кошмар» российских Су – чистый PR

Заслуженный военный лётчик назвал о преимущества российских Су против шведского истребителя-«кошмара».

Истребитель Saab Gripen Е шведского производства способен уничтожать российские самолеты серии Су. Об этом заявил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, сообщает Business Insider. Представитель Стокгольма отметил, что Saab Gripen E будет «настоящим кошмаром» для истребителей серии Су. Главным достоинством военного самолета Швеции является способность глушить радиосигнал (jamming) в условиях радиоэлектронной войны, сообщает Business Insider. Иные характеристики Gripen - оснащенности вооружением, скорости, дальности полета – уступают российским и американским истребителям.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе НСН поставил под сомнение однозначное превосходство шведского самолета над российскими Су, назвав кампанию по раскрутке модели «чистым PR`ом».

«Раскрутку легкого шведского истребителяможно назвать чистым PR`ом. Но не стоит исключать того факта, что Saab Gripen Е достаточно хороший самолет. Хотя его презентуют как машину 5 класса, на самом деле он является самолетом класса 4++ глубокой модернизации. Его боевые способности по сравнению с моделями предыдущего образца достаточно хорошие. Но не совсем корректно сопоставление Gripen Е с нашими Су. Шведский самолет – это легкий истребитель. В России его характеристики можно сравнить с МиГ-29 и МиГ-35 тоже глубокой модернизации», - сказал Владимир Попов.

Генерал-майор отметил, что при рекламировании радиолокационных возможностей истребителя нельзя забывать о его габаритах. Именно размеры российских тяжелых истребителей Су помогут им победить шведский истребитель-«кошмар»

«Надо иметь в виду, что на небольшом шведском истребителе, который уступает по размеру нашим Су, и разметь хорошую многофункциональную систему радиоэлектронного противодействия (РЭП), тоже будет проблематично. То есть Gripen Е имеет ограниченные возможности по РЭП по сравнению с тяжелым российским истребителем Су-27.

РЭП сегодня – это не только радиотехническое, радиоэлектронное и радиолокационное противодействие, но еще и оптико-электронное. В этом смысле на борту Су-27 подобные комплексы легко размещаются.

Самолеты дальнего сопровождения типа Су имеют радиолокационные станции и системы распознавания и предупреждения об облучении гораздо мощнее и точнее, чем шведский самолет. Это значит, наш тяжелый истребитель раньше, чем Gripen Е заметит своего противника и получит представление о его маневренных возможностях и тактической направленности, сможет предупредить его действия и уйти от поражающих факторов, которые рекламируют сегодня шведы», - заявил генерал-майор Владимир Попов.

Ранее летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу реактивных самолетов Андрей Краснопёров в беседе с НСН рассказал о решающих факторах для самолёта в боевых порядках.