«Чудо-оружия не существует». Военный эксперт о разработках США

Военный эксперт напомнил НСН о «распилах» военного бюджета в США.

Нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет, в 2023 году планирует испытать на околоземной орбите Пентагон. Об этом сообщает издание Defense One.

С момента опробирования пучкового оружия BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) в 1989 в космосе, США смогли уменьшить габариты установки.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в беседе с НСН усомнился в объективности заявлений военных США.

«Это трудно назвать оружием. Это ускоритель электронов, который, как думают американскике военные, может повлиять на электронику ракет или боевых частей. Меры защиты от такого рода вооружений давно известны», - отметил эксперт.

Он привел в пример работу советских ученых по противодействию нейтронному оружию.

«Напомню, Америка в свое время разрабатывала так называемые нейтронные бомбы. Предполагалось, что они будут уничтожать только живую силу, а техника и оборудование противника останутся в целости и сохранности и достанутся победителям. Еще советские ученые разработали методы защиты, которые позволили противостоять такому действию нейтронов», - рассказал военный журналист.

Виктор Мураховский считает, что программа по созданию нейтронного оружия для использования в космосе – способ «распила» бюджета США.

«На мой взгляд, это бесперспективное направление. Например, на программу FCS израсходованы десятки миллиардов долларов, и она была закрыта с нулевым результатом. Как и программа стратегической обороны и инициативы, принятая одним из президентов США Рональдом Рейганом», - отметил собеседник НСН.

Он высказал сомнения в появлении революционно нового вида оружия в ближайшем будущем.

«Все время говорят о каком-то чудо-оружии. Но законы физики неизменны что в России, что в Соединенных Штатах Америки, что в Австралии. Еще не сделаны фундаментальные открытия в науке, которые бы позволили создать принципиально новый вид оружия. Чудо-оружия в данный момент не существует», - заявил Мураховский.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН оценил качество американских самолетов пятого поколения F-35.

