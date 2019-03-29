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Армия и вооружение

Зашли помахать флагом. В Госдуме не боятся кораблей НАТО в Чёрном море

29 Марта 2019 в 09:00
Зашли помахать флагом. В Госдуме не боятся кораблей НАТО в Чёрном море
Глава комитета Госдумы по обороне рассказал в эфире НСН об ответе России на проход кораблей Североатлантического альянса по Черному морю.

Корабли НАТО зашли в Черное море. На кадрах, опубликованных турецким информационным агентством  Demirören Haber Ajans, видно, как пролив Босфор проходят четыре борта второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса. Ранее в сети появились фотографии первых боевых судов НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. В составе группы — корабли ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии, Болгарии и Франции. Предполагается, что этот поход должен продемонстрировать поддержку со стороны НАТО президента Украины Петра Порошено накануне выборов, которые пройдут в воскресенье, 31 марта.

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов рассказал в эфире НСН, что обострения обстановки ничего не предвещает (слушайте аудио).

«Суда этих стран могут только производить демонстрацию флага в рамках присутствия сил НАТО в акватории Черного моря. Более того, по дипломатическим каналам мы, наверное, выскажем свою позицию, что не стоит нагнетать обстановку в и без того неспокойном регионе. Как профессионал, я там не вижу предпосылок к обострению», — сказал депутат.

Напомним, что исходя из положений международной Конвенции от 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории Чёрного моря не больше 21 суток.

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