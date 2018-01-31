Адмирал: Корабли НАТО в Чёрном море не представляют опасности

ФОТО: twitter.com/NATO_MARCOM

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России в эфире НСН не увидел ничего экстраординарного в действиях кораблей Североатлантического альянса.

Два корабля НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Об этом 31 января сообщило Объединённое военно-морское командование Североатлантического альянса на своей странице в Twitter. Уточняется, что вдоль западного побережья направляется ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании «Дункан». Его сопровождает турецкий фрегат «Газиантеп», сообщает RT.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН не увидел ничего экстраординарного в действиях кораблей НАТО.

«На этом уровне вряд ли может быть какая-то провокация. Вся система находится под контролем, всестороннем и всеобъемлющем, с максимальным контролем движения. Безусловно, они (корабли – НСН) никакой опасности не представляют. Всё это происходит в рамках международного морского права и с их стороны, и с нашей стороны. Все эти типовые действия контролируют, в них нет ничего особо экстраординарного», - заверил НСН адмирал.

По словам Игоря Касатонова, британский эсминец пробудет в Чёрном море не более трёх недель.

«Это типовые действия кораблей флота НАТО, которые осуществляют в Чёрном море боевое патрулирование, службу в интересах ПРО. Английский корабль будет находиться три недели, а турецкий всё время может находиться, поскольку Турция – это причерноморская страна, поэтому они базируются в Чёрном море, как и мы», - пояснил Касатонов.

29 января стало известно, что американский самолёт EP-3E Aries II провёл разведку у границ РФ в Чёрном море. Он курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма в течение нескольких часов, находясь при этом над международными водами, сообщает Газета.ру .