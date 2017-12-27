Адмиралы опровергают провал ВМФ России в Сирии

Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН опроверг обвинения в неготовности российского флота защищать страну.

О неспособности российского флота защитить страну в крупных военных конфликтах заявил доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. К такому выводу военный эксперт пришёл в ходе анализа боеспособности кораблей дальней морской и океанской зон, принимавших участие в сирийской операции.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН заявил, что судить об успешности операции могут лишь те, кто ставил задачи по её выполнению (слушайте аудио).

«Любое реальное действие с организацией, подготовкой конкретных ударов в общей составляющей операции [в Сирии] — это очень позитивный опыт. Это значимое для флота событие, поскольку переоценить накопление опыта трудно. И какие бы там ни были огрехи, шероховатости, это удел оценки только тех специалистов и того верховного командования, которые занимались организацией этих вещей. И не дело неких экспертов давать оценки выполнению той задачи, которая была поставлена», — категорично заявил контр-адмирал Хмыров.

Также к главным проблемам российского ВМФ Сивков отнёс недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Кузнецов». Её причиной он назвал отсутствие подготовленных пилотов. Статью со своими выводами эксперт опубликовал в издании «Военно-промышленный курьер».