Крым призвал пересмотреть конвенцию Монтре

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентировала судоходство в Черном море. Об этом заявил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он сообщил, что все заходы иностранных военных кораблей должны быть согласованы с Черноморским регионом и не идти вразрез с политикой добрососедства. Гемпель уточнил, что военные суда США создавали очаг напряжения в регионе.

Именно поэтому, если ситуация останется неизменной, то необходимо будет поднять вопрос о пересмотре конвенции Монтрё и сократить сроки нахождения военных кораблей НАТО в Чёрном море.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал, почему военные суда США не являются угрозой для России.

