Врач рассказал о постковидном синдроме у детей

Постковидный синдром может появляться и у детей, он протекает с некоторыми особенностями, заявил в беседе с Lenta.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, у детей после перенесенного заболевания может наблюдаться нарушение сна, задержка моторных навыков, изменение аппетита, что приводит к потере веса.

У детей также могут меняться вкусовые предпочтения из-за того, что пропадает обоняние и вкус.

Также врач отметил, что у детей может довольно продолжительное время сохраняться жидкий стул.

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Тимаков подчеркнул, что коронавирус влияет на иммунитет детей, переболевшие чаще заражаются ОРВИ.

Симптомы заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции у детей проявляются на 2-3 день после инфицирования. Об этом ранее рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияДетиКоронавирус
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