Врач рассказал о постковидном синдроме у детей
Постковидный синдром может появляться и у детей, он протекает с некоторыми особенностями, заявил в беседе с Lenta.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, у детей после перенесенного заболевания может наблюдаться нарушение сна, задержка моторных навыков, изменение аппетита, что приводит к потере веса.
У детей также могут меняться вкусовые предпочтения из-за того, что пропадает обоняние и вкус.
Также врач отметил, что у детей может довольно продолжительное время сохраняться жидкий стул.
Тимаков подчеркнул, что коронавирус влияет на иммунитет детей, переболевшие чаще заражаются ОРВИ.
Симптомы заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции у детей проявляются на 2-3 день после инфицирования. Об этом ранее рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru