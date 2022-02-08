Врач рассказал о постковидном синдроме у детей

Постковидный синдром может появляться и у детей, он протекает с некоторыми особенностями, заявил в беседе с Lenta.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, у детей после перенесенного заболевания может наблюдаться нарушение сна, задержка моторных навыков, изменение аппетита, что приводит к потере веса.

У детей также могут меняться вкусовые предпочтения из-за того, что пропадает обоняние и вкус.

Также врач отметил, что у детей может довольно продолжительное время сохраняться жидкий стул.