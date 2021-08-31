Врач рассказал, какие органы нужно проверить после COVID-19
Стало известно, что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим коронавирусом.
Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова, после выздоровления следует обращать внимание на состояние тех органов, которые в ходе болезни были сильно поражены. Однако есть анализы, которые следует сделать всем, среди них — общий анализ крови. Также врач посоветовал проверить свертываемость крови, так как при COVID-19 повышается ее свертываемость, что увеличивает риск тромбоза.
Также следует сдать тест на наличие антител и их уровень. «Антитела класса М надо проконтролировать, чтобы понять, сохранились они после выздоровления или нет. Уровень антител класса G намного важнее», — отметил Звонков.
Как сообщалось, аргентинские ученые установили, что после прививки российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» нейтрализующая сила антител со временем увеличивается, а не падает, как у западных вакцин Pfizer и AstraZeneca.
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