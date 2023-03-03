Врач перечислила риски для здоровья проживающих на высоких и низких этажах

По ее словам, наиболее опасны высокие и низкие этажи. Так, среди тех, кто проживает на первых этажах домов, чаще диагностируются снижение иммунитета и легочные болезни. У проживающих на верхних этажах чаще фиксируются головные боли, тревожные расстройства и нарушения артериального давления.

Также, отметила Коваленко, чем ниже расположено жилое помещение, тем оно ближе к подвалу, в котором зачастую образуются плесень и грибок. Также для жителей первых этажей представляют опасность выхлопные газы и пыль. Дело в том, что системы детоксикации человеческого организма не могут без потерь преодолеть столь жесткие внешние факторы.

Тем же, кто проживает выше седьмого этажа, угрожает смог с промышленных предприятий, а жителям небоскребов, чья квартира находится выше 25 этажа, может доставлять неудобства слишком сухой воздух, поступающий в помещение по системе кондиционирования, поскольку, как правило, в таких домах нельзя открывать окна, чтобы проветрить помещение естественным путем. Помимо этого, жители очень высоких этажей страдают от низкочастотных инфразвуковых колебаний, вибраций и перепадов атмосферного давления, что ведет к появлению нарушений сна и бессонницы, панических атак, головных болей, тревожных расстройств, заболеваний ЛОР-органов и повышенной восприимчивости к респираторным инфекциями.

Больше всего повезло тем, заключила эксперт, чьи квартиры находятся на этажах с третьего по седьмой, — здесь жильцы могут чувствовать себя в безопасности.

Ранее британские ученые в ходе исследования выяснили, что работа в небоскребах опасна для здоровья, так как в таких зданиях возникает вибрация, которая влияет на раздражительность и усталость человека. Об этом сообщило агентство НСН.

