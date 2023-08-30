ВОЗ: важно пересмотреть отношение к иглоукалыванию

В организации отметили, что альтернативные методы медицины применяются во многих регионах мира, особенно там, где она играет важную роль в культуре и экономике, а в отдаленных и сельских районах такая медицина и вовсе может быть единственным доступным средством лечения. Кроме того, в ВОЗ отметили необходимость создания новой доказательной базы для альтернативных методов лечения.

В августе ВОЗ провела первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, на котором поднимался вопрос об эффективности иглоукалывания и внедрения этой практики в здравоохранение.

Ранее врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала о заболеваниях, которыми можно заразиться в школе, напоминает «Радиоточка НСН».

