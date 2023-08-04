ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий».

Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания

По данным организации, вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах, что на девять стран больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Холера представляет опасность в ряде стран Африки, а также, в частности, в Индии, Таиланде, Доминикане, Испании и США, рассказал ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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