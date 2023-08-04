ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий»

По данным организации, вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах, что на девять стран больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Холера представляет опасность в ряде стран Африки, а также, в частности, в Индии, Таиланде, Доминикане, Испании и США, рассказал ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».

