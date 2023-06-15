Вице-мэр Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов

Столичная онкологическая служба обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании Московского онкологического форума.

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По ее словам, расходы на лечение пациентов с онкологией выросли в пять раз за последние пять лет. Вице-мэр отметила рост продолжительности жизни людей с онкозаболеваниями, однако наблюдается тенденция увеличения числа больных в принципе.

Ракова отметила, что столичное онкологическое сообщество готово к переходу на качественно новый уровень ответственности в принятии решений по лечению онкобольных. Заммэра подчеркнула необходимость улучшать жизнь человека в целом.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВрачиОнкологияМосква

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