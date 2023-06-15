Вице-мэр Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов

По ее словам, расходы на лечение пациентов с онкологией выросли в пять раз за последние пять лет. Вице-мэр отметила рост продолжительности жизни людей с онкозаболеваниями, однако наблюдается тенденция увеличения числа больных в принципе.

Ракова отметила, что столичное онкологическое сообщество готово к переходу на качественно новый уровень ответственности в принятии решений по лечению онкобольных. Заммэра подчеркнула необходимость улучшать жизнь человека в целом.

