Вирусолог объяснил условия появления антител после COVID
Вариант, при котором у переболевшего COVID-19 человека, вырабатывается небольшое количество антител, не должен вызывать беспокойства. На этот процесс может влиять сразу несколько факторов, рассказал «Вечерней Москве» вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
По его словам, число антител, которое вырабатываются после перенесённого коронавируса, варьируется в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч BAU/мл. При этом, бывают случаи, когда антитела вообще не выявляются при тестировании.
Как предполагает Скулачёв, происходит это из-за того, что тесты способны распознавать конкретный вид антител. Ещё один вариант, когда у переболевших уровень антител стремится к нулю. Однако, по словам специалиста, такое случается крайне редко.
Вирусолог напомнил, что максимальное количество антител, как правило, формируется, если человек сделал прививку и переболел ковидом. Причём, как подчеркнул эксперт, не всегда уровень антител можно считать показателем защищенности организма, поскольку есть и другие составляющие иммунитета.
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