В столичном здравоохранении используются 70% всех отечественных медицинских сервисов с ИИ
Сегодня Москва использует уже 12 отечественных медицинских сервисов с технологиями искусственного интеллекта в здравоохранении, одобренные Росздравнадзором, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, 11 из них - сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам-рентгенологам находить признаки рака легкого, COVID-19, аневризму аорты, инсульта, гидроторакса и других заболеваний.
Уточняется, что применение нейросетей в медицине позволяет сократить время, которое тратится на диагностику, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения.
В текущем году Минздрав России издал приказ, в соответствии с которым субъекты РФ должны внедрить как минимум одно медицинское изделие на основе технологий искусственного интеллекта из утвержденного перечня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru