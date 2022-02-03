В России за сутки выписаны почти 54 тысячи человек после COVID-19

Больше всего зафиксировано новых случаев инфицирования в Москве - 26 904, а также в Санкт-Петербурге - 21 234 и Московской области - 8 721.

Выздоровели и выписаны после заболевания 53 724 пациента. Госпитализированы 17 792 человек. Умерли после заражения COVID-19 667 человек.



