В России за сутки выписаны почти 54 тысячи человек после COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 155 768 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это самый большой показатель с начала пандемии.

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Больше всего зафиксировано новых случаев инфицирования в Москве - 26 904, а также в Санкт-Петербурге - 21 234 и Московской области - 8 721.

Выздоровели и выписаны после заболевания 53 724 пациента. Госпитализированы 17 792 человек. Умерли после заражения COVID-19 667 человек.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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