В России в 2022 году вступит в силу новый классификатор болезней
Научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев заявил, что действующий в настоящее время классификатор болезней был принят более 30 лет назад, сообщает РИА Новости.
По его словам, данный документ уже не актуален, так как за прошедшее время в области иммунологии произошли серьёзные изменения.
Румянцев добавил, что в 2022 году в России и в мире вступит в силу новый классификатор, в котором имеются сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Федеральный центр мозга и нейротехнологий планирует провести исследование для создания собственного препарата от спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщает RT.
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