В России создали ингалятор для тренировки техники дыхания

Уникальность прибора заключается в его многофункциональности. Также он решает проблему выбора ингалятора, заявил в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела анализа образовательных программ и научных исследований Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета Николай Вознесенский.

Устройство будет измерять параметры вдоха и выдоха пациентов. На основе этих данных врач подберет наиболее подходящий ингалятор.

С помощью прибора можно обучать пациентов правильной технике использования ингалятора и отслеживать функции внешнего дыхания в домашних условиях.

Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова ранее предупредила, что вероятность развития рака легких у курильщиков в семь раз выше, чем у некурящих, сообщает «Радиоточка НСН».

