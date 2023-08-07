В России создали ингалятор для тренировки техники дыхания
В Сеченовском Университете разработали первое российское устройство для тренировки техники дыхания и помощи людям с легочными заболеваниями.
Уникальность прибора заключается в его многофункциональности. Также он решает проблему выбора ингалятора, заявил в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела анализа образовательных программ и научных исследований Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета Николай Вознесенский.
Устройство будет измерять параметры вдоха и выдоха пациентов. На основе этих данных врач подберет наиболее подходящий ингалятор.
С помощью прибора можно обучать пациентов правильной технике использования ингалятора и отслеживать функции внешнего дыхания в домашних условиях.
Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова ранее предупредила, что вероятность развития рака легких у курильщиков в семь раз выше, чем у некурящих, сообщает «Радиоточка НСН».
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