В России появилась подписка, позволяющая сэкономить на медицинских услугах

Компания «Ингосстрах» запустила новый сервис, позволяющий россиянам экономить до 20% при посещении платных клиник, сдаче анализов и стоматологии.

Ежемесячная подписка на данную услугу составляет 490 рублей, при этом ее можно отключить в любой момент. Ограничений по возрасту нет, так что этот продукт подходит и взрослым, и детям. Подписчики также получают безлимитное количество консультаций по расшифровке анализов и для обсуждения назначенного лечения. Всё это позволит избегать лишних трат при посещении клиник.

Кроме того, пользователям сервиса в случае травм оперативно подбирают ближайшую бригаду «скорой помощи».

