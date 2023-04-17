В России появилась подписка, позволяющая сэкономить на медицинских услугах
Компания «Ингосстрах» запустила новый сервис, позволяющий россиянам экономить до 20% при посещении платных клиник, сдаче анализов и стоматологии.
Ежемесячная подписка на данную услугу составляет 490 рублей, при этом ее можно отключить в любой момент. Ограничений по возрасту нет, так что этот продукт подходит и взрослым, и детям. Подписчики также получают безлимитное количество консультаций по расшифровке анализов и для обсуждения назначенного лечения. Всё это позволит избегать лишних трат при посещении клиник.
Кроме того, пользователям сервиса в случае травм оперативно подбирают ближайшую бригаду «скорой помощи».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Москалькова сообщила, что регулярно просит МККК посетить российских пленных
- В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва
- Адвокат рассказала о здоровье Кара-Мурзы
- Кукурузу с токсинами привезли из Украины в Венгрию
- США перебросят боевую технику в Финляндию
- Минтранс предрек подорожание авиаперелетов по России до 30%
- В Госдуме предложили упразднить авторские права на военные песни
- Мать Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну
- Автоэксперты раскрыли риск самостоятельной замены шин автомобиля
- Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru