В России к осени появится обновленная вакцина от коронавируса

По его слова, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому такая процедура должна занимать максимум 2-3 месяца. Ученый отметил, что на этот раз это будет дольше. Обновленный препарат появится к августу – сентябрю.

Ранее Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

