В России к осени появится обновленная вакцина от коронавируса
19 апреля 202306:36
К августу-сентябрю в России появится обновленная вакцина от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его слова, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому такая процедура должна занимать максимум 2-3 месяца. Ученый отметил, что на этот раз это будет дольше. Обновленный препарат появится к августу – сентябрю.
Ранее Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru