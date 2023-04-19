В России к осени появится обновленная вакцина от коронавируса

К августу-сентябрю в России появится обновленная вакцина от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его слова, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому такая процедура должна занимать максимум 2-3 месяца. Ученый отметил, что на этот раз это будет дольше. Обновленный препарат появится к августу – сентябрю.

Ранее Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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