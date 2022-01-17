Ученый спрогнозировал пик новой волны COVID-19 в России

«Я исхожу из того, что сейчас происходит в Великобритании и в Европе. Великобритания уже пошла на спад, а волна эта началась в десятых числах декабря. У нас, наверное, будет что-то похожее», - сказал ученый в разговоре с «Радио 1».

Чумаков не исключил, что в России может быть «более широкая волна, так как у нас меньше привитых».

Ранее в России подтвердили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

