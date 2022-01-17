Ученый спрогнозировал пик новой волны COVID-19 в России

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что пик текущей волны COVID-19 придется на середину февраля.

После этого, по его словам, заболеваемость пойдет на спад.

По мнению Чумакова, Россию, скорее всего, ждет сценарий, как в Европе и в Великобритании в частности.

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«Я исхожу из того, что сейчас происходит в Великобритании и в Европе. Великобритания уже пошла на спад, а волна эта началась в десятых числах декабря. У нас, наверное, будет что-то похожее», - сказал ученый в разговоре с «Радио 1».

Чумаков не исключил, что в России может быть «более широкая волна, так как у нас меньше привитых».

Ранее в России подтвердили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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