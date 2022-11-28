Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов

Вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс добавил на этом фоне, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах и не перестали представлять угрозу человечеству.

Ранее стало известно, что завод Volkswagen и FAW в китайском городе Чэнду остановил производство. Также сообщается о протестах на заводе Apple, которые приведут к недостаче 6 млн iPhone Pro в этом году. Все это обусловлено антиковидными ограничениями, действующими в Китае, и ростом заболеваемости в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

