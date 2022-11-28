Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов
Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, которые могут передаваться человеку, сообщает РИА Новости.
При этом отмечается, что был найден и вирус, который близок к COVID-19. Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.
Вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс добавил на этом фоне, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах и не перестали представлять угрозу человечеству.
Ранее стало известно, что завод Volkswagen и FAW в китайском городе Чэнду остановил производство. Также сообщается о протестах на заводе Apple, которые приведут к недостаче 6 млн iPhone Pro в этом году. Все это обусловлено антиковидными ограничениями, действующими в Китае, и ростом заболеваемости в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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