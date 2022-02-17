Не «взрывной», но долгоиграющий: Названо преимущество «Спутника V» перед западными вакцинами
«Спутник V» даёт затяжной эффект по наличию антител в организме человека после вакцинации, но это не повод забывать про ревакцинацию, сообщил НСН вирусолог Алексей Аграновский.
Российская вакцина «Спутник V» поддерживает защиту организма от коронавируса несколько дольше зарубежных вакцин, но это не повод отказываться от ревакцинации по истечении шести месяцев после первой прививки, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ранее власти Москвы раскрыли результаты исследований, согласно которым спустя год после вакцинации у 80% исследуемых уровень антител оставался выше 200 BAU, что считается «достаточно высоким показателем».
«Это не проверяется арифметикой. Но это говорит о том, что после «Спутника» достаточно долго держатся антитела. Кроме того, эта вакцина включает существенный Т-клеточный иммунитет. Это хорошо, потому что другие хорошие мировые вакцины дают очень сильный, взрывной рост антител после вакцинации, но этот уровень падает с течением времени. «Спутник» не даёт взрывного роста антител через три недели после вакцинации, но зато этот уровень держится дольше. Может быть, даже больше шести месяцев, на которые нас ориентируют для ревакцинации», - полагает вирусолог.
Аграновский также призвал граждан не заниматься самодиагностикой состояния иммунной системы организма. По мнению специалиста, в вопросах защиты и профилактики COVID-19 стоит довериться профессионалам.
«Простому обывателю лучше не заморачиваться и не измерять свои антитела. Это дело специально обученных людей и лучше следовать рекомендациям – через шесть месяцев ревакцинироваться, так как плохо от этого не будет, опасности для здоровья никакой нет и так поступить будет правильно для каждого», - подчеркнул доктор биологических наук.
Говоря о том, от каких именно штаммов коронавируса способен защищать «Спутник V», Аграновский отметил универсальность отечественной вакцины. Он напомнил о том, что она была разработана в ответ на самый первый штамм SARS CoV-2, но остается эффективной против всех известных новых штаммов.
«Строго говоря, вакцина «Спутник» сделана против «нулевого» штамма, то есть против белка шипа самого первого штамма, который появился в Ухани. Но оказывается, что эта вакцина достаточно хорошо действует и против других штаммов, включая «дельту» и «омикрон». Так что можно продолжать ею пользоваться, и пока нет необходимости её переделывать», - добавил вирусолог.
Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием.
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