Не «взрывной», но долгоиграющий: Названо преимущество «Спутника V» перед западными вакцинами

Российская вакцина «Спутник V» поддерживает защиту организма от коронавируса несколько дольше зарубежных вакцин, но это не повод отказываться от ревакцинации по истечении шести месяцев после первой прививки, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее власти Москвы раскрыли результаты исследований, согласно которым спустя год после вакцинации у 80% исследуемых уровень антител оставался выше 200 BAU, что считается «достаточно высоким показателем».

«Это не проверяется арифметикой. Но это говорит о том, что после «Спутника» достаточно долго держатся антитела. Кроме того, эта вакцина включает существенный Т-клеточный иммунитет. Это хорошо, потому что другие хорошие мировые вакцины дают очень сильный, взрывной рост антител после вакцинации, но этот уровень падает с течением времени. «Спутник» не даёт взрывного роста антител через три недели после вакцинации, но зато этот уровень держится дольше. Может быть, даже больше шести месяцев, на которые нас ориентируют для ревакцинации», - полагает вирусолог.