РФПИ: российский «Спутник» обезоружил «омикрон»
Российская вакцина «Спутник V» показывает высокую вируснейтрализующую активность от штамма «омикрон». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций, сообщают РИА Новости.
Как отмечается, последние исследования центра имени Гамалеи показали, что российская вакцина обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для защиты от штамма «омикрон» рекомендуется та же самая стратегия по вакцинации и ревакцинации.
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