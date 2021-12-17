РФПИ: российский «Спутник» обезоружил «омикрон»

Власти Москвы заявили, что делают всё для нормальной жизни города в пандемию Более 30 объектов благоустройства и спорта появятся в округах Москвы Рабочее движение транспорта запущено по мосту через Москву-реку на трассе М5 «Урал» ТПУ «Ботанический сад» обеспечили подъездными дорогами Аномальные холода продержатся в Москве с 20 - 25 декабря