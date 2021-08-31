Собянин включил углубленную постковидную диспансеризацию в программу бесплатной медпомощи
Московские власти включили углубленную диспансеризацию после заболевания COVID-19 в программу бесплатной медицинской помощи.
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить на эти цели 847,6 миллионов рублей из федерального бюджета.
Углубленная диспансеризация будет включать в себя в два этапа.
На первом москвичи пройдут прием у терапевта и сдадут семь анализов. В их числе, в частности, общий и биохимический анализ крови, рентген грудной клетки, измерение сатурации (насыщение крови кислородом), спирометрия и ряд других исследований.
По результатам обследования пациентов могут направить на дополнительные обследования в рамках второго этапа.
Право на углубленную диспансеризацию имеют как граждане, переболевшие коронавирусом, так и те, кто не болел, но написал соответствующее заявление, отмечают в пресс-службе.
При этом диспансеризация может быть проведена не ранее, чем через 60 дней после выздоровления болевших COVID-19.
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