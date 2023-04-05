Собянин рассказал о развитии проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей

Сервис «Диспансерное наблюдение» начал функционировать в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) российской столицы. Этот сетевой инструмент даст возможность медикам отслеживать состояние пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нововведении в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул градоначальник, основная задача нового сервиса – обеспечить своевременное лечение, что даёт возможность уменьшить или отсрочить тяжелые проявления данного заболевания. Новый московский стандарт предоставляет пациентам индивидуальную программу наблюдения.

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Сервис, например, позволят лечащему врачу зафиксировать вызов пациентом скорой помощи. В случае необходимости подопечного пригласят на приём для коррекции курса лечения или назначения дополнительных исследований. Как уточнил Собянин, с пациентами держат связь 400 помощников врачей. Они имеют полномочия консультировать по всем медицинским вопросам, оказывают содействие в записи на исследования.

На сегодня программа диспансерного наблюдения в Москве охватывает почти миллион горожан, у которых выявлены девять хронических недугов.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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