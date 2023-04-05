Собянин рассказал о развитии проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей
Сервис «Диспансерное наблюдение» начал функционировать в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) российской столицы. Этот сетевой инструмент даст возможность медикам отслеживать состояние пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нововведении в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул градоначальник, основная задача нового сервиса – обеспечить своевременное лечение, что даёт возможность уменьшить или отсрочить тяжелые проявления данного заболевания. Новый московский стандарт предоставляет пациентам индивидуальную программу наблюдения.
Сервис, например, позволят лечащему врачу зафиксировать вызов пациентом скорой помощи. В случае необходимости подопечного пригласят на приём для коррекции курса лечения или назначения дополнительных исследований. Как уточнил Собянин, с пациентами держат связь 400 помощников врачей. Они имеют полномочия консультировать по всем медицинским вопросам, оказывают содействие в записи на исследования.
На сегодня программа диспансерного наблюдения в Москве охватывает почти миллион горожан, у которых выявлены девять хронических недугов.
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