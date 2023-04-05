Собянин рассказал о развитии проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей

Сервис, например, позволят лечащему врачу зафиксировать вызов пациентом скорой помощи. В случае необходимости подопечного пригласят на приём для коррекции курса лечения или назначения дополнительных исследований. Как уточнил Собянин, с пациентами держат связь 400 помощников врачей. Они имеют полномочия консультировать по всем медицинским вопросам, оказывают содействие в записи на исследования.

На сегодня программа диспансерного наблюдения в Москве охватывает почти миллион горожан, у которых выявлены девять хронических недугов.

