СМИ: У 30 детей в Красноярском крае выявили неизвестную инфекцию

Уточняется, что заболевшие дети проживают в поселке Ессей Эвенкийского района.



Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, знакомый с ситуацией с заболевшими детьми, рассказал газете, что неустановленное на данный момент заболевание протекает не тяжело, никто из детей не госпитализирован, никаких тяжелых осложнений у них не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале, напоминает «Профиль».

