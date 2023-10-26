СМИ: У 30 детей в Красноярском крае выявили неизвестную инфекцию

Неизвестную инфекцию выявили у 30 детей в Красноярском крае, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

Уточняется, что заболевшие дети проживают в поселке Ессей Эвенкийского района.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, знакомый с ситуацией с заболевшими детьми, рассказал газете, что неустановленное на данный момент заболевание протекает не тяжело, никто из детей не госпитализирован, никаких тяжелых осложнений у них не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале, напоминает «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский КрайИнфекцияДети

Горячие новости

Все новости

партнеры