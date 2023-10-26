СМИ: У 30 детей в Красноярском крае выявили неизвестную инфекцию
Неизвестную инфекцию выявили у 30 детей в Красноярском крае, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Уточняется, что заболевшие дети проживают в поселке Ессей Эвенкийского района.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, знакомый с ситуацией с заболевшими детьми, рассказал газете, что неустановленное на данный момент заболевание протекает не тяжело, никто из детей не госпитализирован, никаких тяжелых осложнений у них не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале, напоминает «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru