Роспотребнадзор: Микоплазмоз в РФ сошёл на нет в ноябре

Ситуация с микоплазменной инфекцией в России практически нормализовалась к середине ноября. Об этом сообщила на встрече с представителями СМИ глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она уточнила, что первый случай микоплазменной инфекции был официально подтверждён в России в конце сентября, а к середине прошлого месяца она сошла на нет. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция контролируется, препаратов для лечения хватает.

Иммунолог предупредил о трудностях в лечении микоплазменной инфекции

Всемирная организация здравоохранения в конце ноября сообщила о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других городах Китая. Симптомы свидетельствуют о микоплазменном характере воспаления лёгких. В начале декабря в Италии и Германии появились первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae.

Заметный всплеск давно известной инфекции вызван мутацией его возбудителя, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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