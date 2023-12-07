Роспотребнадзор: Микоплазмоз в РФ сошёл на нет в ноябре

Ситуация с микоплазменной инфекцией в России практически нормализовалась к середине ноября. Об этом сообщила на встрече с представителями СМИ глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она уточнила, что первый случай микоплазменной инфекции был официально подтверждён в России в конце сентября, а к середине прошлого месяца она сошла на нет. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция контролируется, препаратов для лечения хватает.