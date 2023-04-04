Раскрыты опасные для здоровья свойства супа

Здоровое питание нынешних реалиях не требует обязательного включения в рацион супов. Так считает диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что в современном мире людям уже не требуется значительного количества энергии, которую ранее получали от наваристых первых блюд.

Свой комментарий эксперт дала «Вечерней Москве» по случаю Международного дня супа, который ежегодно отмечается 5 апреля. Этот праздник призван напоминать о важности первых блюд. При этом, как отметила диетолог, не все разновидности супов приносят пользу в противоположность бытующему мнению.