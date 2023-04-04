Раскрыты опасные для здоровья свойства супа
Здоровое питание нынешних реалиях не требует обязательного включения в рацион супов. Так считает диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что в современном мире людям уже не требуется значительного количества энергии, которую ранее получали от наваристых первых блюд.
Свой комментарий эксперт дала «Вечерней Москве» по случаю Международного дня супа, который ежегодно отмечается 5 апреля. Этот праздник призван напоминать о важности первых блюд. При этом, как отметила диетолог, не все разновидности супов приносят пользу в противоположность бытующему мнению.
Эксперт также отмечает, что немало кухонь разных народов не подразумевают супы вообще.
«Раньше наваристые первые блюда были неотъемлемой частью жизни. Их варили на жирном мясе, добавляли туда крупы и ели супы с хлебом. Это помогало сделать пищу более питательной и сытной. Людям нужно было много энергии для жизнедеятельности», — рассказала Соломатина.
Она советует в современных условиях малоподвижного образа жизни заменить мясные супы на овощные, поскольку первый вариант не приносит никакой пользы организму. Более того легкие супы на растительной основе могут помочь сбросить лишний вес.
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