Пункты вакцинации от COVID-19 для подростков откроются в Москве
Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации от COVID-19 для подростков.
Чиновник также заявила, что темпы вакцинации в столице «неадекватны» в нынешней ситуации с заболеваемостью.
За минувшие сутки в Москвы выявлено 19 856 новых зараженных COVID-19. Умерли 74 пациента, выздоровели 4338 человека, сообщил оперативный штаб. По словам Раковой, 80% выявляемых случаев приходится на «омикрон».
Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он также заявлял, что подростковая вакцина от COVID-19 «Спутник М» эффективна для защиты и даёт хорошее образование антител.
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