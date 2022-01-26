Пункты вакцинации от COVID-19 для подростков откроются в Москве

Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации от COVID-19 для подростков.

Чиновник также заявила, что темпы вакцинации в столице «неадекватны» в нынешней ситуации с заболеваемостью.