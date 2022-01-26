Пункты вакцинации от COVID-19 для подростков откроются в Москве

Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации от COVID-19 для подростков.

Чиновник также заявила, что темпы вакцинации в столице «неадекватны» в нынешней ситуации с заболеваемостью.

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За минувшие сутки в Москвы выявлено 19 856 новых зараженных COVID-19. Умерли 74 пациента, выздоровели 4338 человека, сообщил оперативный штаб. По словам Раковой, 80% выявляемых случаев приходится на «омикрон».

Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он также заявлял, что подростковая вакцина от COVID-19 «Спутник М» эффективна для защиты и даёт хорошее образование антител.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодросткиКоронавирусВакцинация
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