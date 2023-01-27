Психолог рассказала о способе справиться с тревогой

Справиться с причинами тревожного состояния человек может самостоятельно, считает психолог Марина Гладышева.

По ее мнению, необходимо продолжать заниматься обычными, повседневными делами и пытаться разобраться, «что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается».

ФОМ: половина россиян ощущают тревогу

В беседе с NEWS.ru она отметила, что необходимо понять, что если ты не можешь повлиять на события, то как можно улучшить свое состояние. А если что-то изменить можно, то необходимо сделать это.

По словам психолога, если состояние тревожности сильное и не прекращается, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

Фонд «Общественное мнение» ранее выяснил, что половина россиян (50%) находится в тревожном настроении. Столько опрос выявил людей, в чьем окружении такое состояние преобладает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:Психология
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