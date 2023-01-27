Психолог рассказала о способе справиться с тревогой
Справиться с причинами тревожного состояния человек может самостоятельно, считает психолог Марина Гладышева.
По ее мнению, необходимо продолжать заниматься обычными, повседневными делами и пытаться разобраться, «что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается».
В беседе с NEWS.ru она отметила, что необходимо понять, что если ты не можешь повлиять на события, то как можно улучшить свое состояние. А если что-то изменить можно, то необходимо сделать это.
По словам психолога, если состояние тревожности сильное и не прекращается, то стоит обратиться за помощью к специалисту.
Фонд «Общественное мнение» ранее выяснил, что половина россиян (50%) находится в тревожном настроении. Столько опрос выявил людей, в чьем окружении такое состояние преобладает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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