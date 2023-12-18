«Предупреждали о тетрадемии»: Всплеск заболеваемости пневмонией назвали ожидаемым

Ранее в соцсетях появились видеозаписи с огромными очередями из автомобилей скорой медицинской помощи у Инфекционных больниц №1 (около 30) и №2 (более 10) в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Согласно предварительным данным, у большинства заболевших диагностировали пневмонию. Также из-за подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге образовалась очередь из автомобилей скорой медицинской помощи перед детской больницей №5 имени Филатова. По словам Викулова, о всплеске заболеваемости общественность предупреждали заранее.

«Волнения в соцсетях случаются ежегодно во время подъема заболеваемости в осенне-зимний период. Это не что-то из ряда вон выходящее. Подъем заболеваемости был прогнозируемым, общественность предупреждали за много месяцев, что прогнозируется тетрадемия — вспышка заболеваемости гриппом A и B, новыми штаммами коронавируса, также свирепствует возбудитель бактериальной природы микроплазмы, в частности, микоплазма, вызывающая пневмонию. Есть и другие респираторные возбудители, способные вызывать воспаление легких и пневмонию, особенно у детей с хроническими заболеваниями, у людей, находящихся в группе риска по развитию пневмонии, у пожилых людей и у пациентов с нарушениями иммунной системы», — сказал Викулов.

Собеседник НСН подчеркнул, что в России ежегодно регистрируются до 700 тысяч случаев заболевания пневмонией, а иногда и больше.

«Сильный всплеск пневмонии вирусного происхождения был во время пандемии. Сейчас регистрируется в меньшей степени вирусная пневмония, в большей степени — вирусно-бактериальная или бронхопневмония. Зачастую это показания для госпитализации при среднетяжелом и тяжелом течении. Каналы госпитализации существуют разные — самотек, скорая медицинская помощь или перевод из другого медицинского учреждения. Поэтому скопление людей возле больниц обусловлено прямым обращением за медицинской помощью, а скорая медицинская помощь выполняет свою функцию, осуществляет госпитализацию по показаниям», — добавил врач.

В заключение Викулов объяснил, как защитить себя и своих родных от заболевания.

«Волноваться и паниковать не нужно. Надо просто следить за информацией из проверенных источников, осуществлять профилактику, иногда все-таки прислушиваться к врачам и проводить коллективную и индивидуальную иммунопрофилактику. Вообще следует заниматься медикаментозной и немедикаментозной профилактикой. Немедикаментозная — это правильное питание, устранение микродефицитов, индивидуальные средства защиты, очистка воздуха, проветривание помещений, правильное мытье рук, разумное использование антисептиков. Индивидуальная медикаментозная профилактика осуществляется при помощи лекарств, коллективная — при использовании вакцины, в том числе от гриппа, от гемофильной инфекции, от пневмококковой инфекции, от кори, то есть от тех возбудителей, которые могут вызывать воспаление легких и пневмонию. А дальше уже идут индивидуальные рекомендации, которые подбираются после соответствующей консультации врача общей практики, терапевта, иммунолога-аллерголога», — подытожил он.

Ранее Викулов заявил, что в Китае не был выявлен новый вирус, которым пугают граждан по всему миру журналисты. Он отметил, что распространение пневмонии периодически случается, в этом нет ничего сверхопасного и неизвестного.