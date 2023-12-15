После операций на позвоночнике врачи и пациенты сыграли в футбол
За десять лет в Московском спинальном центре нейрохирургии позвоночника городской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова медики провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций. Пациенты с заболеваниями и травмами позвоночника могут получить помощь, начиная с комплексной диагностики и лечения и заканчивая реабилитацией, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, за последние 25 лет число операций по поводу травм и заболеваний позвоночника в нейрохирургических стационарах города выросло в пять раз, при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба — в 6,8 раза, а при спондилитах — в 81 раз.
Вместе с тем количество операций из-за последствий травм позвоночника упало в 10 раз.
Ранее профессиональные спортсмены, которые прошли через подобные операции, как правило объявляли о завершении карьеры. Теперь благодаря высококачественной медицинской помощи они возвращаются в большой спорт без ограничений и в самые короткие сроки - в течение трех–четырех недель.
К юбилею Спинального центра в пятницу, 15 декабря, проходит футбольный турнир с участием Олимпийских чемпионов и ветеранов футбола России и СССР. Он призван продемонстрировать результаты и возможности новой методики, которую применяют сегодня столичные медики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru