После операций на позвоночнике врачи и пациенты сыграли в футбол

За десять лет в Московском спинальном центре нейрохирургии позвоночника городской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова медики провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций. Пациенты с заболеваниями и травмами позвоночника могут получить помощь, начиная с комплексной диагностики и лечения и заканчивая реабилитацией, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние 25 лет число операций по поводу травм и заболеваний позвоночника в нейрохирургических стационарах города выросло в пять раз, при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба — в 6,8 раза, а при спондилитах — в 81 раз.