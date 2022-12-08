Попова заявила, что первые симптомы гриппа могут проявиться через несколько часов

По ее словам, скорость появление симптомов зависит от дозы вируса в организме, его состояния и способности сопротивляться свиному гриппу. При этом максимальный инкубационный период может составлять неделю.

Ранее Попова заявила, что в этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

