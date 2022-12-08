Попова заявила, что первые симптомы гриппа могут проявиться через несколько часов
Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться спустя пару часов после заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповов.
По ее словам, скорость появление симптомов зависит от дозы вируса в организме, его состояния и способности сопротивляться свиному гриппу. При этом максимальный инкубационный период может составлять неделю.
Ранее Попова заявила, что в этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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