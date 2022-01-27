Подмосковный депутат поддержал введение сертификатов здоровья

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев заявил, что поддерживает введение сертификатов здоровья в случае критической эпидситуации. Об этом он сообщил в пресс-центре «Радио 1».

По его словам, когда уровень заболевания зашкаливает, а смертность начинает возрастать, это заставляет руководителей регионов задумываться над тем, как этого не допустить.

Спад заболеваемости COVID-19 в России предрекли к середине февраля

Российские власти ранее отложили рассмотрение скандального закона о QR-кодах или «сертификатах здоровья», несмотря на возросшую заболеваемость. С эпидемиологической точки зрения введение QR-кодов на фоне мутации коронавируса было бы бесполезной мерой, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры