Подмосковный депутат поддержал введение сертификатов здоровья
Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев заявил, что поддерживает введение сертификатов здоровья в случае критической эпидситуации. Об этом он сообщил в пресс-центре «Радио 1».
По его словам, когда уровень заболевания зашкаливает, а смертность начинает возрастать, это заставляет руководителей регионов задумываться над тем, как этого не допустить.
Российские власти ранее отложили рассмотрение скандального закона о QR-кодах или «сертификатах здоровья», несмотря на возросшую заболеваемость. С эпидемиологической точки зрения введение QR-кодов на фоне мутации коронавируса было бы бесполезной мерой, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- В Карабахе нашли останки более 1700 человек
- Думский комитет рассмотрит проект о признании ДНР и ЛНР в начале февраля
- Украинский суд оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР
- Сатановский заявил, что США превратились в политического бомжа
- Циклоны «Мария» и «Надя» движутся на Москву
- Российский фотограф объяснил причину драки с жителями Каира
- В МИД заявили, что диппредставительства РФ на Украине работают в штатном режиме
- В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от штамма «омикрон»
- Финляндия продлила ковидные ограничения на границе
- Зеленский дал положительную оценку «нормандской встрече»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru