Подмосковный депутат поддержал введение сертификатов здоровья

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев заявил, что поддерживает введение сертификатов здоровья в случае критической эпидситуации. Об этом он сообщил в пресс-центре «Радио 1».

По его словам, когда уровень заболевания зашкаливает, а смертность начинает возрастать, это заставляет руководителей регионов задумываться над тем, как этого не допустить.