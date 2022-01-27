Почти 13 тысяч человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки

За сутки в России подтверждено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с начала пандемии. Госпитализированы 12 807 человек, что больше по сравнению с предшествующими сутками на 4,8%. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Умерли 665 пациентов.

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Рост госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 39, без изменений показатель остался в двух регионах страны.

Самый высокий уровень выявленных новых случаев заражения в Москве - 26 586 за последние сутки. На втором месте Санкт-Петербург - 11 808, на третьем Подмосковье - 7 182.

Спад заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу февраля, считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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