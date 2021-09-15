Капельницы не для всех. Косметолог оценила бьюти-советы Бузовой
Врач напомнила, что в осенний период можно использовать более классические способы поддержания здоровья.
В проведении косметических процедур нет ничего плохого, однако перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом, отметила в эфире НСН врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.
Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призвала россиян ложиться под капельницы и посоветовала своим подписчикам в Instagram химический пилинг (PRX) и криолиполиз.
«Капельницы глутатиона, которые советует Бузова, не поставит обычный терапевт в государственной поликлинике по ОМС. Если вас ведет семейный врач, который знает все ваши дефициты по витаминам, то он может назначить. Пару-тройку капельниц глутатиона можно всем, у него практически нет противопоказаний. Он усваивается только внутривенно, это очень хороший антиоксидант. Витамин C косвенно обладает противовирусным эффектом, его тоже можно ставить, если не нарушена функция почек. Химический пилинг подходит для жирной и нормальной кожи, если кожа сухая или с проявлениями акне, особенно в пустулезной форме, есть гнойники на лице, то использовать его не стоит. Криолиполиз противопоказан людям, у которых есть проблемы с желчевыводящими путями, песок в желчном пузыре. Он не спасет от ожирения, это для людей с нормастеническим телосложением», - рассказала врач.
Специалист также перечислила более традиционные методы поддержки своего здоровья.
«Осенью организм неплохо бы подкармливать и поддерживать. То, что можно всем – это травяные лекарственные сборы, грудные, успокаивающие, потому что часто осенью обостряются тревожные состояния. Есть фрукты-овощи, мясо, мед, при условии, что нет аллергии. Травы все, которые собраны за лето, очень полезны. Очень у многих сейчас нехватка витамина D, железа, жирных кислот. Сейчас часто обращаются с выпадением волос после COVID-19 и синдромом хронической усталости. Такого не было никогда, очень много обращений», - отметила дерматолог.
Трихолог Наталия Жовтан ранее заявила, что около трети всех пациентов после перенесённого коронавируса обращаются к врачам с жалобами на выпадение волос.
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