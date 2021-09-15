Капельницы не для всех. Косметолог оценила бьюти-советы Бузовой

В проведении косметических процедур нет ничего плохого, однако перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом, отметила в эфире НСН врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призвала россиян ложиться под капельницы и посоветовала своим подписчикам в Instagram химический пилинг (PRX) и криолиполиз.

