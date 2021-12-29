Назван способ выявить алкогольную зависимость на ранней стадии

По ее словам, предрасположенность к алкогольной зависимости можно выявить на ранней стадии по тому, как человек ведет себя после «алкогольных» вечеринок, в частности, на Новый год. Первый признак — сильное похмелье, сопровождающееся вспыльчивостью, тревогой и плохим настроением. Также говорить о зависимости можно, если человек с утра после вечеринки начинает опохмеляться.

Сараев отметил, что когда человек вынужден употреблять алкоголь ежедневно, впадая в «так называемый, ситуационный обусловленный запой» на два-три дня, следует задуматься о существовании проблемы.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России международный психологический тест AUDIT, который был разработан для диагностики расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем и подбора оптимальной стратегии лечения, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института.

