Назван способ выявить алкогольную зависимость на ранней стадии

Стало известно, как можно выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, сообщают «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, психотерапевта, нарколога Марата Сараева.

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По ее словам, предрасположенность к алкогольной зависимости можно выявить на ранней стадии по тому, как человек ведет себя после «алкогольных» вечеринок, в частности, на Новый год. Первый признак — сильное похмелье, сопровождающееся вспыльчивостью, тревогой и плохим настроением. Также говорить о зависимости можно, если человек с утра после вечеринки начинает опохмеляться.

Сараев отметил, что когда человек вынужден употреблять алкоголь ежедневно, впадая в «так называемый, ситуационный обусловленный запой» на два-три дня, следует задуматься о существовании проблемы.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России международный психологический тест AUDIT, который был разработан для диагностики расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем и подбора оптимальной стратегии лечения, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
ТЕГИ:ЗдоровьеАлкоголизм
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