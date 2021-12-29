Назван способ выявить алкогольную зависимость на ранней стадии
Стало известно, как можно выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, сообщают «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, психотерапевта, нарколога Марата Сараева.
По ее словам, предрасположенность к алкогольной зависимости можно выявить на ранней стадии по тому, как человек ведет себя после «алкогольных» вечеринок, в частности, на Новый год. Первый признак — сильное похмелье, сопровождающееся вспыльчивостью, тревогой и плохим настроением. Также говорить о зависимости можно, если человек с утра после вечеринки начинает опохмеляться.
Сараев отметил, что когда человек вынужден употреблять алкоголь ежедневно, впадая в «так называемый, ситуационный обусловленный запой» на два-три дня, следует задуматься о существовании проблемы.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России международный психологический тест AUDIT, который был разработан для диагностики расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем и подбора оптимальной стратегии лечения, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института.
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